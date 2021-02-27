Futbol: Süper Lig
Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Bilal GölenFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Borini, SobiechAytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Umut Güneş, Salih Uçan, Efecan...
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Bilal Gölen
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Borini, Sobiech
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Umut Güneş, Salih Uçan, Efecan Karaca, Berkan Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek???????
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
30. dakikada Balkovec soldan ortasını yaptı. Kaleci Marafona, uygun durumdaki Sobiech'ten önce topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük