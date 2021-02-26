Futbol: Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçekİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diamonde, Sekidika, Milosevic, Rahmanovic, CikalleshiGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda,...
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diamonde, Sekidika, Milosevic, Rahmanovic, Cikalleshi
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Alin Tosca, Morais, Vetrih, Sousa, Maxim, Mirallas, Dicko
Sarı kartlar: Dk. 14 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 42 Miranda (Gaziantep)
Süper Lig'in 27. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
4. dakikada Vetrih, taçtan gelen topu ceza sahası içindeki Dicko'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından elle müdahale gerekçesiyle gol iptal edildi.
18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'dan oyun alanına döndü.
30. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Jevtovic'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mirallas'ın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm