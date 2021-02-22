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Futbol: Süper Lig

22.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:12
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, Mehmet Can Hanoğlu, Deniz Caner ÖzaralMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Erdi Dikmen, Kulusic, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Voca, Lobjanidze, Lukasik, Paintsil, BorvenÇaykur Rizepor: Gökhan Akkan, Selim Ay, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Can Hanoğlu, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Erdi Dikmen, Kulusic, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Voca, Lobjanidze, Lukasik, Paintsil, Borven

Çaykur Rizepor: Gökhan Akkan, Selim Ay, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Dokovic, Abdullah Durak, Donsah (Dk. 19 Doğan Erdoğan), İsmail Köybaşı, Samudio, Skoda

Goller: Dk.3 Donsah (Çaykur Rizespor), Dk. 45+2 Borven (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Lukasik'in pasıyla ceza sahasına soldan giren Paintsil'in müsait durumda çektiği şutta top kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

45+2. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Rakip yarı sahanın ortasından sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akdap topu ceza sahasına gönderdi. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top kale sahasının dışındaki Borven'in önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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