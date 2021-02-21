Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

21.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:20
Futbol: Süper Lig

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Arda Kardeşler, Ali, Saygın Ögel, Aleks TaşçıoğluGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 57 Bilal Başacıkoğlu), Miranda, Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 70 Dicko), Vetrih, Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Mirallas (Dk.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali, Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 57 Bilal Başacıkoğlu), Miranda, Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 70 Dicko), Vetrih, Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Mirallas (Dk. 83 Enver Cenk Şahin), Felipe (Dk. 57 Sousa)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert (Dk. 79 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 57 Serdar Gürler)???????

Sarı Kart: Dk. 32 Miranda, Dk. 76 Vetrih, Dk. 87 Pinto (Teknik direktör) (Gaziantep), Dk. 77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

53. dakikada Orgill'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, topun sahibi oldu. Bu pozisyonda Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

62. dakikada Gaziantep, Kenan Özer ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Maxim'in gönderdiği topla ceza sahasında kaleyi sağdan gören pozisyonda buluşan Kenan Özer'in vuruşu, kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

65. dakikada kaleci Boffin'in hatalı pasında boş kaleyi cepheden gören pozisyonda Mirallas, topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutunu, savunmadan yetişen Veysel Sarı kornere gönderdi.

Kalan dakikalarında önemli pozisyonun olmadığı karşılaşma, golsüz tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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