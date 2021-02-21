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Futbol: Süper Lig

21.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:38
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Serkan Tokat, Murat Ergin Gözütok, Osman Gökhan BilirBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Novikovas, Ricardo GomesAtakaş Hatayspor: Munir, Burak Can...

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Tokat, Murat Ergin Gözütok, Osman Gökhan Bilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Novikovas, Ricardo Gomes

Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Goller: Dk. 23 Katranis, Dk 45+3 Boupendza (penaltıdan) Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Boumal, Dk. 20 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 20 Aabid, Dk. 35 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 26. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

23. dakikada konuk ekip öne geçti. Aabid'in arka direğe havalandırdığı topa Katranis kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada serbest vuruşu kullanan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içine havalandırdığı topta Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı üstten dışarı çıktı.

33. dakikada sol kanattan Novikovas'ın ortasında arka direkte Boumal topa dokundu ve kaleci yakın mesafeden yaptığı müdahale ile gole izin vermedi.

43. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine sarkan Boupendza'nın vuruşunda top kaleci Szumski'den döndü.

45+2. dakikada ceza sahası önünde Novikovas'ın vuruşunda kaleci Munir topu kontrol etti.

45+3. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Diouf, Teikeu'dan seken topu almak isterken bu oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasının gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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