Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş (Dk. 83 Kadzior), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan (Dk.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş (Dk. 83 Kadzior), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan (Dk. 90 Mustafa Pektemek), Efecan Karaca, Davidson, Babacar
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 90 Donk), Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 82 Linnes), Emre Kılınç (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Arda Turan (Dk. 79 Kerem Aktürkoğlu), Onyekuru (Dk. 90 Babel), Mustafa Muhammed
Gol: Dk. 18 Emre Kılınç (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 33 Babacar, Dk. 59 Salih Uçan, Dk. 65 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçını konuk takım 1-0 kazandı.
49. dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Babacar'ın kafayla vurduğu top direğin yanından dışarı çıktı.
62. dakikada Berkan İsmail Kutlu'nun, rakip ceza sahası dışındaki ara pasında, Tayfur Bingöl topla buluştu. Ceza sahası içindeki dar alanda rakiplerini geçen Tayfur Bingöl'ün sağ ön direğe gönderdiği şutu Muslera dizleriyle çıkardı.
68. dakikada Marcao kendi yarı alanında gönderdiği uzun topu, rakip defanstan önce Onyekuru aldı. Ceza sahası çizgisi yanında çektiği sert şutta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.
83. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, ceza sahası ön direğe ortasını çıkardı. Umut Güneş'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
89. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında, son çizgiye inen Tayfur Bingöl, arka direğe çıkardı. Caulker'ın kafa vuruşunda Muslera topu kontrol etti.
Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt