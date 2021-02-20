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Futbol: Süper Lig

20.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:14
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, BabacarGalatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed

Gol: Dk. 18 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 33 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Caulker'den önce Mustafa Muhammed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

12. dakikada orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mustafa Muhammed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Yedlin'in, sağ kanttan sol kanata doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Topu yeniden önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

27. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyindama uzaklaştırdı.

45+4. dakikada sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mustafa Muhammed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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