Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalYeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 71 Stephen Mallan), Zeki Yavru (Dk. 81 Hadebe), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Tetteh (Dk.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 71 Stephen Mallan), Zeki Yavru (Dk. 81 Hadebe), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Tetteh (Dk. 71 Ahmed Ildız)
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Yılmaz Çalık, Jevtovic, Milosevic (Dk. 75 Bytyqi), Guilherme, Cikalleshi, Miya (Dk. 64 Erdon Daci), Kravets (Dk. 46 Rahmanovic), Diomande, Abdülkerim Bardakcı, Skubic
Goller: Dk. 23 ve Dk. 45+2 (Penaltıdan) Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Diomande, Dk. 80 ve Dk. 84 Cikaleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Acquah, Dk. 35 Tetteh (Yeni Malatyaspor), Dk. 22 Skubic, Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 84 Daci (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda ikinci yarıda attığı gollerle Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.
72. dakikada konuk ekip, golü buldu. Rahmanovic'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Diomande, dar açıdan sert şutla topu ağlara gönderdi: 2-1.
80. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği yakaladı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-2.
84. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yapılan ortaya Ahmet Çalık kafayı vurdu, dışarıya doğru giden topa arka direkte Cikalleshi kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.
Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine