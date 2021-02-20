Futbol: Süper Lig
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf BozdoğanYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir (Dk. 90 Muhammet Özkal), Fabiano, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud (Dk. 65 Kubilay Aktaş), Recep Niyaz (Dk. 24 Bakalorz), Mesanovic (Dk. 65 Ahmad Yasin-Dk.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir (Dk. 90 Muhammet Özkal), Fabiano, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud (Dk. 65 Kubilay Aktaş), Recep Niyaz (Dk. 24 Bakalorz), Mesanovic (Dk. 65 Ahmad Yasin-Dk. 90 Hasan Ayaroğlu), Sagal, Rodallega
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan (Dk. 69 Spiridonovic), Arda Kızıldağ, Toure (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Polomat, Soner Dikmen (Dk. 88 İlker Karakaş), Piris, Candeias, Furman (Dk. 46 Mugni), Ayite, Sandro
Gol: Dk. 19 Mesanovic (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Fabiano, Dk. 83 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 83 Candeias (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahasının dışından sağ çaprazdan kaleye şutunda top soldan auta çıktı.
70. dakikada Sandro'nun altıpas üzerinden şutunda top kaleci Cenk Gönen'den döndü. Ceza sahasındaki tehlikeyi Fabiano topa kafa ile vurarak uzaklaştırdı.
73. dakikada Ahmad Yasin'in pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.
90+3. dakikada Sandro'nun ceza sahası çizgisi üstünden çektiği şutta top üstten auta çıktı.
90+5. dakikada Rodellega'nın rakip yarı alanın ortalarından çektiği şutta kaleci Nordfeldt topu güçlükle kurtardı.
Karşılaşma Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu