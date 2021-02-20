Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalYeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya, Wallece, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Tettehİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Yılmaz...
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya, Wallece, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Tetteh
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Yılmaz Çalık, Jevtovic, Milosevic, Guilherme, Cikalleshi, Miya, Kravets, Diomande, Abdülkerim Bardakcı, Skubic
Goller: Dk. 23 ve Dk. 45+2 (Penaltıdan) Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Acquah, Dk. 35 Tetteh (Yeni Malatyaspor), Dk. 22 Skubic, Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
18. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Wallece'ın vuruşunda, top az farkla kalenin solundan auta çıktı.
23. dakikada Yeni Malatyaspor, öne geçti. Soldan Karim Hafez'in ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Tetteh, topu indirdi. Umut topuk pasıyla Adem'i gördü. Altıpas üzerinde topa dokunan Adem, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
45+2. dakikada Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol tarafından topu alan ve sürükleyen Tetteh, ceza alanı içinde Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine