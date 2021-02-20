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Futbol: Süper Lig

20.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:12
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf BozdoğanYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Fabiano, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Fabiano, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz (Dk. 24 Bakalorz), Mesanovic, Sagal, Rodallega

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sandro

Gol: Dk. 19 Mesanovic (Yukatel Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 39 Fabiano (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın şutunda barajın üstünden geçen top kalecide kaldı.

7. dakikada Sagal'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in şutunda topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

14. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasıyla topla buluşan Rodellaga'nın ceza sahası yayından attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta gitti.

17. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın çevirdiği topa Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rodallega'nın kendi yarı sahasında verdiği topa hareketlenen Mesanovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledi. Mesanovic, savunmaya rağmen ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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