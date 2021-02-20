Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

20.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:36
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Anıl Koç), Bistrovic, Hodzic (Dk. 82 Varga), Thelin (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Anıl Koç), Bistrovic, Hodzic (Dk. 82 Varga), Thelin (Dk. 90+1 Hasan Emre Yeşilyurt)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia (Dk. 71 Emre Çolak), Bertolacci, Ndao (Dk. 81 Lens), Castro, Salibur (Dk. 62 Jimmy Durmaz), Ademi (Dk. 71 Sobiech)

Goller: Dk. 14 Roco, Dk. 80 Castro (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Thelin, Dk. 59 ve Dk. 68 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 24 Bertolacci, Dk. 89 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 74 Bistrovic (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hodzic, Sadiku'nun pasıyla soldan çizgiye kadar indi ve ortasını yaptı. Altıpas önünde topla buluşan Yusuf Erdoğan, önündeki rakibine rağmen meşin yuvarlağı sola çekerek ağlara gönderdi: 2-1

68. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sağdan Bistrovic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, beklemeden şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1

80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Emre Çolak'ın soldan açtığı ortada Castro topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mart İzmir Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 15:42:21. #1.15#
title