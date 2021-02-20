Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Anıl Koç), Bistrovic, Hodzic (Dk. 82 Varga), Thelin (Dk. 90+1 Hasan Emre Yeşilyurt)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia (Dk. 71 Emre Çolak), Bertolacci, Ndao (Dk. 81 Lens), Castro, Salibur (Dk. 62 Jimmy Durmaz), Ademi (Dk. 71 Sobiech)

Goller: Dk. 14 Roco, Dk. 80 Castro (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Thelin, Dk. 59 ve Dk. 68 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 24 Bertolacci, Dk. 89 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 74 Bistrovic (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hodzic, Sadiku'nun pasıyla soldan çizgiye kadar indi ve ortasını yaptı. Altıpas önünde topla buluşan Yusuf Erdoğan, önündeki rakibine rağmen meşin yuvarlağı sola çekerek ağlara gönderdi: 2-1

68. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sağdan Bistrovic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, beklemeden şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1

80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Emre Çolak'ın soldan açtığı ortada Castro topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük