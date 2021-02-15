Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç SezertamGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen, Furman, Candeias, Mugni (Dk. 73 Spiridonovic), Ayite (Dk. 87 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen, Furman, Candeias, Mugni (Dk. 73 Spiridonovic), Ayite (Dk. 87 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 64 Stancu)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Josef de Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 62 Nkoudou), Ljajic (Dk. 78 Mensah), Larin (Dk. 87 Gökhan Töre), Aboubakar (Dk. 62 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 4 Ghezzal, Dk. 89 ve 90+4 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ayite, Dk. 36 Furman, Dk. 78 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 87 Josef de Souza, Dk. 90+8 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.
55. dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic, topu içeriye çevirdi. Ghezzal'ın arka direkte yaptığı vuruşta Polomat, kale önünde topu kafayla çıkardı.
75. dakikada Josef de Souza'nın pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Cenk Tosun'un şutunda kaleci topu kornere çeldi.
76. dakikada Ljajic'in pasında Larin ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in şutunda Nordfeldt ayağıyla gole izin vermedi.
86. dakikada Cenk Tosun'un pasında Nkoudou'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.
89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Dorukhan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-2
90+4. dakikada Josef de Souza'nın topuk pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk, plase vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3
İkinci yarısı yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar