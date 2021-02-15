Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç SezertamGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen, Furman, Candeias, Mugni, Ayite, Sefa YılmazBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Josef de...
Stat: Eryaman
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen, Furman, Candeias, Mugni, Ayite, Sefa Yılmaz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Josef de Souza, Hutchinson, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar
Gol: Dk. 4 Ghezzal (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ayite, Dk. 36 Furman (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
12. dakikada Ljajic'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
20. dakikada sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi.
22. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.
31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar