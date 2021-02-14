Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

14.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:18
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet ÇiçekAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 86 Sackey), Boupendza (Dk. 79 Kamara), Akintola (Dk. 90+3 Selim Ilgaz), DioufAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 86 Sackey), Boupendza (Dk. 79 Kamara), Akintola (Dk. 90+3 Selim Ilgaz), Diouf

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandja, Ceyhun Gülselam (Dk. 69 Berkan İsmail Kutlu), Siopis (Dk. 69 Umut Güneş), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 88 Kadzior), Davidson, Babacar (Dk. 88 Bareiro)

Kırmızı kart: Dk. 45 Popov (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 22 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+4 Bareiro, Dk.90+5 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

48. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Efecan Karacan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Kale önüne düşen topu savunma uzaklaştırdı.

63. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Salih Uçan'ın çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un ceza alanı içinde çektiği şutu kaleci Munir kornere çeldi.

90+5 dakikada ev sahibi Hatayspor'un hücumunda ceza sahası içine giren Kamara, topu ayağından fazla açınca meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 18:27:54. #1.15#
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