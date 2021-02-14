Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

14.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:00
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa SönmezGalatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk. 72 Donk), Mustafa Muhammed

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Dusko Tosic, Hadadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson (Dk. 46 Varga), Hajradinovic, Hodzic, Thelin

Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Mustafa Muhammed (Penaltı) (Galatasaray), Dk. 51 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 15 Thelin, Dk. 71 Hajradinovic, Dk. 82 Varga, Dk. 85 Tosic (Kasımpaşa)

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

Ağır bir zeminde futbolcuların oldukça zorlandığı müsabakanın ikinci yarısında çok fazla pozisyon yaşanmadı.

Galatasaray, maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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