Futbol: Süper Lig
Stat: Türk TelekomHakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa SönmezGalatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk. 72 Donk), Mustafa Muhammed
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Dusko Tosic, Hadadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson (Dk. 46 Varga), Hajradinovic, Hodzic, Thelin
Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Mustafa Muhammed (Penaltı) (Galatasaray), Dk. 51 Thelin (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 15 Thelin, Dk. 71 Hajradinovic, Dk. 82 Varga, Dk. 85 Tosic (Kasımpaşa)
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.
86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.
Ağır bir zeminde futbolcuların oldukça zorlandığı müsabakanın ikinci yarısında çok fazla pozisyon yaşanmadı.
Galatasaray, maçı 2-1 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay