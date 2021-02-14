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Futbol: Süper Lig

14.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:04
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet ÇiçekAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, DioufAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Ceyhun Gülselam, Siopis, Salih Uçan,...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Ceyhun Gülselam, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar

Kırmızı kart: Dk. 45 Popov (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 22 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza'nın sert şutunu kaleci Marafona, ikinci hamlede kontrol etti.

15. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası önüne yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın şutu üstten auta gitti.

22. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.

37. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde kale önünde Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir kurtardı.

44. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Caulker'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir, son anda çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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