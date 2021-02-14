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Futbol: Süper Lig

14.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal GölenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Zulj, JahovicMedipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Zulj, Jahovic

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Azubuike, Fernandes, Berkay Özcan, Crivelli

Gol: Dk. 24 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Duarte, Dk. 45+2 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Nwobodo (Göztepe)

Süper Lig'in 25. haftasındaki Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.

22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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