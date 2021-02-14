Futbol: Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbilİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Diomande (Dk. 88 Adil Demirbağ), Miya (Dk. 76 Shengelia), Milosevic (Dk.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Diomande (Dk. 88 Adil Demirbağ), Miya (Dk. 76 Shengelia), Milosevic (Dk. 88 Daci), Sekidika (Dk. 88 Rahmanovic), Cikalleshi
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes (Dk. 59 Özer Özdemir), Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıp Aytaç (Dk 88 Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 73 Mesanovic), Murawski, Ahmad Yasin (Dk. 59 Dossevi), Hasan Ayaroğlu (Dk. 73 Bakalorz), Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 52 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 80 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Lopes, Dk. 90+3 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 49 Guilherme, Dk. 90+3 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.
52. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topa dokunan Abdülkerim Bardakçı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
67. dakikada Sekidika'nın pasında, ceza sahası çizgisinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu ayağıyla uzaklaştırdı.
80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia rakiplerinden sıyrılarak sağdan getirdiği topu, ceza sahası içinde bulunan Sekidika'ya attı. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Sekidika, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm