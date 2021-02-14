Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

14.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:34
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbilİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Diomande, Miya, Milosevic, Sekidika, CikalleshiYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Diomande, Miya, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıp Aytaç, Kubilay Aktaş, Murawski, Ahmad Yasin, Hasan Ayaroğlu, Sagal, Rodallega

Sarı kart: Dk. 12 Lopes (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 25. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

23. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Milosevic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Manço Acun Ilıcalı Burcu Biricik Mustafa Sandal
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 14:44:48. #1.14#
title