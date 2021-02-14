Futbol: Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbilİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Diomande, Miya, Milosevic, Sekidika, CikalleshiYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano,...
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Diomande, Miya, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıp Aytaç, Kubilay Aktaş, Murawski, Ahmad Yasin, Hasan Ayaroğlu, Sagal, Rodallega
Sarı kart: Dk. 12 Lopes (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 25. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
23. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
27. dakikada Milosevic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.
44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm