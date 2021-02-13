Futbol: Süper Lig
Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker TakpakFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 84 Salibur), Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 78 Emre Çolak), Jimmy Durmaz (Dk. 58 Castro), Ndao (Dk. 78 Lens), Borini, Ademi (Dk.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 84 Salibur), Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 78 Emre Çolak), Jimmy Durmaz (Dk. 58 Castro), Ndao (Dk. 78 Lens), Borini, Ademi (Dk. 58 Sobiech)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 82 Tisserand), Ozan Tufan, Sosa, Valencia (Dk. 81 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 81 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 72 Samatta), Thiam (Dk. 90+1 Sinan Gümüş)
Goller: Dk. 19 Thiam, Dk. 53 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 67 Borini (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 42 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 90 Campi (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
53. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan Tufan'ın orta sahadan attığı pasta sağdan topu ceza sahası içine kadar süren Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şık vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-2
57. dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda kaleci Altay topu çeldi.
58. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kendi kalesine yöneldi ancak Altay son anda topu kornere gönderdi.
67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Castro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini, arkasındaki rakibe rağmen döndü ve topa sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-2
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük