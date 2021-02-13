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Futbol: Süper Lig

13.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:52
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker TakpakFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, AdemiFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Ademi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Thiam

Gol: Dk. 19 Thiam (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 42 Caner Erkin (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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