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Futbol: Süper Lig

13.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:12
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan YemişkenTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban (Dk. 85 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Yunus Mallı), Nwakaeme, Djaniny (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban (Dk. 85 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Yunus Mallı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+2 Afobe)

Gaziantep : Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 90 Morais), Rashid (Dk. 46 Vetrih), Jefferson (Dk. 84 Kenan Özer), Maxim, Mirallas, Muhammet Demir (Dk. 90 Riberio)

Gol: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 57 Mirallas, Dk. 60 Vetrih, Dk. 61 Ricardo Sa Pinto, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy, Dk. 89 Maxim (Gaziantep Teknik Direktörü) (Gaziantep)

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep'i 1-0 yendi.

57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakın mesafedeki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Kalan dakikalarda da gol olmayınca bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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