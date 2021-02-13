Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

13.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:02
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan YemişkenTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, DjaninyGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor- Gaziantep karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Antalya Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 17:02:57. #1.15#
title