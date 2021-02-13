Futbol: Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan YemişkenTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, DjaninyGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural,...
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor- Gaziantep karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.
34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç