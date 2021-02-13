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Futbol: Süper Lig

13.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:32
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Campanharo, Muhar (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Campanharo, Muhar (Dk. 33 Sabovic), Lennon, İlhan Parlak, Avramovski, Luckassen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pazdan, Kitsiou, Sarlija, Atila Turan, Atakan Çankaya, Voca, Saba, Emre Güral (Dk. 41 Lukasik), Paintsil, Borven

Sarı kart: Dk. 10 Muhar (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 25 Pazdan (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında ceza sahasına gönderilen ortaya iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top direkten döndü. Seken topu iyi takip eden Uğur Demirok'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

18. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında İlhan Parlak, rakibini çalımlayarak ceza sahasına kadar gitti. İlhan'ın ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere gönderdi.

31. dakikada Campanharo'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lennon'un sert vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

45. dakikada MKE Ankaragücü atağında Voca'nın ceza sahası önünde sert vuruşunda, top defansa çarparak kornere gitti.

Maçın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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