Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk. 85 Onur Bulut), Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah (Dk. 70 Doğan Erdoğan), Dokovic, Baiano (Dk. 85 Abdullah Durak), Michalak, Samudio (Dk. 65 Fernando), Skoda (Dk. 65 Soderlund)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo (Dk. 72 Buğra Çağıran), Boumal (Dk. 58 Osman Çelik), Cenk Ahmet Alkılıç, Novikovas (Dk. 86 Emrah Başsan), Chahechouhe, Gomes (Dk. 86 Oltan Karkullukçu)

Goller: Dk. 67 Chahechouhe, Dk. 90+2 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı Kart: Dk. 83 Fernando (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Baiano, Dk. 78 Dokoviç (Çaykur Rizespor) Dk. 52 Omolo, Dk. 56 Boumal, Dk. 77 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

60. dakikada Moroziuk'un kullandığı faul atışı sonrası defansın kafa ile uzaklaştırmak istediği topa Baiano'nun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Baiona'nun ikinci vuruşunda ise top yandan auta çıktı.

67. dakikada deplasman ekibi öne geçmeyi başardı. Sağ kanatta takım arkadaşı ile duvar pası yapan Chahechouhe'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ ayağı ile plase vuruşunda, Talbi'ye de çarpan top filelere gitti: 0-1.

79. dakika Cenk Ahmet Alkılıç'ın pası sonrası ceza sahası dışında Chahechouhe'nun düzelterek vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

83. dakikada savunmadan sıyrılan Gomes, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya boş pozisyonda kötü bir vuruşla topu yandan auta attı.

90+2. dakikada Chahechouhe'nun defansın arkasına pasına hareketlenen Emrah Başsan'ın soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çeldi. Önünde kalan meşin yuvarlağı altı pas içerisinde Oltan Karakullukçu dokunarak filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı