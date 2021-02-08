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Futbol: Süper Lig

08.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:00
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa SönmezYeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Ahmet Ildız, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Umut BulutTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Sönmez

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Ahmet Ildız, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Süper Lig'in 24. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

11. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin ceza alanına ortasında, müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

21. dakikada Chebake'nin ceza alanına gönderdiği topa Tetteh kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

32. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Tetteh'in ceza alanına gönderdiği top karambolde boşta kaldı. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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