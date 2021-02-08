Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa SönmezYeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Ahmet Ildız, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Umut BulutTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon,...
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Sönmez
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Ahmet Ildız, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Umut Bulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Süper Lig'in 24. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
11. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin ceza alanına ortasında, müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.
21. dakikada Chebake'nin ceza alanına gönderdiği topa Tetteh kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
32. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Tetteh'in ceza alanına gönderdiği top karambolde boşta kaldı. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak