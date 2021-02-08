Futbol: Süper Lig

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Oğuz Ceylan, Rashid, Maxim, Mirallas, Güray Vural, Kenan Özer, Muhammed Demir

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Tarouco, Mihojevic, Berkan Emir, Nwobodo, Esiti, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Diabate, Ndiaye

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Gaziantep-Göztepe maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

8. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ceza alanının hemen dışında Rashid'in hatasında topu kapan Diabate, solundaki Soner Aydoğdu'yu gördü. Bu oyuncudan müsait pozisyonda topu alan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak kale üst direğinden auta gitti.

27. dakikada kaleyi cepheden gören bir pozisyonda kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Gaziantep'te, sol çaprazda Kenan'ın röveşatasında, top üstten auta çıktı.

30. dakikada Gassama'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Ndiaye, kaleci Günay Güvenç'ten kurtardığı topu şık bir şutla ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Volkan Bayarslan'ın VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar