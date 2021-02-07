Futbol: Süper Lig
Stat: Vodafone ParkHakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, de Souza, Ghezzal (Dk. 90+3 Hasic), Ljajic (Dk. 70 Atiba), Larin, Aboubakar (Dk.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, de Souza, Ghezzal (Dk. 90+3 Hasic), Ljajic (Dk. 70 Atiba), Larin, Aboubakar (Dk. 70 N'Koudou)
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 68 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Cikalleshi), Sekidika, Kravets
Gol: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 2 Jevtovic, Dk. 77 Musa Çağıran, Dk. 90 Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Necip Uysal, Dk. 90 Vida (Beşiktaş)
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.
46. dakikada Shengelia'nın ara pasında topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.
54. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
59. dakikada Necip Uysal'ın soldan ortasına ceza sahası içinde Larin'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rosier, ceza sahasına sağdan girerek topu içeri çevirdi. Larin kaleciyi geçen topu boş kaleye gönderemedi.
81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Atiba'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rosier, dar açısına rağmen topu filelere gönderdi: 1-0.
83. dakikada N'Koudou ceza sahası girişinde şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
90+2. dakikada Larin kendi yarı alanında aldığı topu Konyaspor kalesine kadar sürerek şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul