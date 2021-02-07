Futbol: Süper Lig
Stat: Vodafone ParkHakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, de Souza, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakarİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme,...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, de Souza, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Sekidika, Kravets
Kırmızı kart: Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 2 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.
11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
38. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak de Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul