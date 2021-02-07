Futbol: Süper Lig
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet ÇavuşYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Murawski, Diskerud (Dk. 57 Bakalorz), Ahmad Yasin (Dk.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Murawski, Diskerud (Dk. 57 Bakalorz), Ahmad Yasin (Dk. 65 Mesanovic), Sagal, Rodallega
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Sidney Sam (Dk. 60 Amilton), Orgill (Dk. 70 Podolski), Kudriashov, Fredy (Dk. 87 Serdar Gürler), Omar Imeri (Dk. 46 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert
Goller: Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 73 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Kubilay Aktaş, Dk. 68 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 86 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 90+3 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 sona erdi.
50. dakikada Sidney Sam ile Tiago Lopes mücadelesindeki faul kararına itiraz eden teknik direktör Ersun Yanal, sarı kart gördü.
52. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı röveşatada top auta çıktı.
69. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Amilton'un kafa ile müdahalesinde meşin yuvarlak auta çıktı.
73. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Ersan Gülüm'ün rakip yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1
77. Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan şutunda topu kaleci Cenk Gönen eliyle kontrol etti.
90. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında meşin yuvarlağa Rodellega kafa ile vurdu, top kalecide kaldı.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu