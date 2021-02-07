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Futbol: Süper Lig

07.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:40
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem SatmanBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Ackah, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf, Novikovas, El Kabir (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Ackah, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf, Novikovas, El Kabir (Dk. 23 Ricardo Gomes)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Mario Paz, Aziz Eraltay, Campanharo, Muhar, Lennon, Avramovski, Sabovic, Luckassen

Gol: Dk. 28 Aatıf (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 34 Ackah (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 34 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 24. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. da Costa'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa hareketlenen Butko, tek pasla meşin yuvarlağı içeri çevirmek istedi. Ceza sahasında Avramovski topa müdahale etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Avramovski'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aatıf, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

31. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Sabovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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