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Futbol: Süper Lig

06.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:08
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia (Dk. 63 Cisse), Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Mesut Özil), Osayi-Samuel, Samatta (Dk. 78 Sinan Gümüş)Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia (Dk. 63 Cisse), Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Mesut Özil), Osayi-Samuel, Samatta (Dk. 78 Sinan Gümüş)

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Yedlin), Donk, Marcao, Sarrachi (Dk. 87 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 87 Etebo), Arda Turan (Dk. 78 Babel), Onyekuru (Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed

Gol: Dk. 54 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+9 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 28 Sarrachi, Dk. 81 Linnes (Galatasaray)

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

54. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Orta sahada Belhanda'nın kaptığı topla başlayan atakta Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed ceza yayı üzerinde Serdar Aziz'den sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

58. dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Linnes'in sağdan ortaladığı topa Mustafa Muhammed kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

62. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda Muslera topu kornere çeldi.

71. dakikada Osayi-Samuel orta sahadan kaptığı topla hızlıca Galatasaray ceza sahasına yöneldi. Fenerbahçeli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda Muslera topun sahibi oldu.

75. dakikada Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

88. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta top Muslera'da kaldı.

90+5. dakikada hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Babel'in ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Derbiyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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