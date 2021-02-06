Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Berkan Kutlu, Davidson, Bareiro

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Talbi, Dokovic, Doğan Erdoğan, Boldrin, Skoda, Soderlund

Gol: Dk. 25 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Bareiro (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38. Meriah (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

5. dakikada Alanyaspor'dan Berkan Kutlu, sağ kanattan ceza sahası içine girerek pasını çıkardı. Kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Davidson'ın çektiği sert şut üst direğin yakınından dışarı çıktı.

19. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak, sol kanattan içeriye girer girmez ortasını yaptı. Soderlund'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

23. dakikada Alanyaspor, Caulker ile gole yaklaştı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker kafayı vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu çıkardı. Sonrasında ise hakem Rizespor lehine bir faul verdi.

25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Rizespor, rakip alanda faul sonrası topu alan Melnjak arka direğe ortaladı. Talbi'nin iyi yükselerek vurduğu top, yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Maubandje, uzun pasıyla Davidson'ı topla buluşturdu. Rakip alana girer girmez Emir Dilaver'in müdahalesiyle Davidson, yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

35. dakikada Alanyaspor'un Salih Uçan ile attığı gol 'VAR' sonrası iptal edildi. Hakem Mete Kalkavan, Ceyhun Gülselam'ın topu aldığı sırada Moroziuk'a faul yaptığını belirledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt