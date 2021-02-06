Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Dk. 79 Koomson), Hodzic, Thelin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert (Dk. 59 Abdurrahman Canlı), Traore, Akintola, Boupendza (Dk. 77 Kamara), Diouf (Dk. 88 Selim Ilgaz)

Goller: Dk. 44 Boupendza, Dk. 72 Aabid, Dk. 84 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 16 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

47. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayının gerisinden sol ayağıyla çıkardığı sert şutta, topa müdahale eden kaleci Munir gole izin vermedi.

56. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Thelin, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir'in sağından ağlara gitti: 1-1

69. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan yerden pasında, Hodzic'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Munir, soluna uzanarak son anda topu kornere tokatladı.

72. dakikada Atakaş Hatayspor tekrar öne geçti. Topu savunmadan çıkarmaya çalışan Yusuf Erdoğan'ın hatalı pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, ceza sahasında şutunu çıkardı. Top, Brecka'dan döndü. Aabid'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelerle buluştu: 1-2

84. dakikada konuk takım üçüncü golü buldu. Abdurrahman Canlı'nın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Traore, şık bir şekilde meşin yuvarlağı tekrar Abdurrahman'a aktardı. Abdurrahman Canlı, ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı düzgün vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-3

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Traore'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Kamara, ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun Brecka'yı şık bir şekilde geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'de 11. galibiyetini alan Atakaş Hatayspor, puanını 38'e çıkardı.

Ligde 11. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Öte yandan Kasımpaşa, sahasında çıktığı son 6 maçta 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan