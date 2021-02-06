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Futbol: Süper Lig

06.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:34
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf BozdoğanKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic, ThelinAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic, Thelin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Gol: Dk. 44 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 16 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Kasımpaşa'nın Thelin ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Savunmadan topu çıkarmaya çalışan Billong, baskı üzerine kaleci Munir'e pas vermeye çalıştı. Hajradinovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, altıpasın gerisinde Thelin'in önünde kaldı. Kaleci Munir'le karşı karşıya kalan Thelin'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Bahattin Şimşek, VAR odasının uyarısı üzerine Thelin'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

23. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Traore'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Boupendza, önce Aytaç Kara'yı, sonra da ceza sahası içinde Tosic'i şık bir şekilde çalımlayarak kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda, sağına uzanarak topa müdahale eden Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

31. dakikada Kasımpaşa, ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Bistrovic'in şutunda sağına iyi uzanan kaleci Munir, son anda dokunduğu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Boupendza, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Seken topa altıpasın içinde Ertuğrul'dan önce Akintola dokundu. Topu önünde bulan Boupendza, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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