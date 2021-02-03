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Futbol: Süper Lig

03.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:11
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan ÇimenFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 86 Vato Arveladze), Ndao (Dk. 78 Emre Çolak), Castro (Dk. 57 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Salibur), Ademi (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 86 Vato Arveladze), Ndao (Dk. 78 Emre Çolak), Castro (Dk. 57 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Salibur), Ademi (Dk. 77 Sobiech)

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 72 Bilal Başacıkoğlu), Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 84 Morais), Jefferson (Dk. 65 Andre), Rashid (Dk. 84 Sousa), Maxim, Mirallas, Dicko (Dk. 46 Kenan Özer)

Goller: Dk. 58 Ndao, Dk. 64 Borini (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 41 Biglia, Dk. 45 Bertolacci (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Mirallas, Dk. 89 Djilobodji (Gaziantep)

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gaziantep'i 2-0 yendi.

47. dakikada Balkovec'in sağdan kullandığı köşe atışında Ademi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

58. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Balkovec, Borini'yle paslaşarak soldan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Savunmaya da çarpan top, arka direkteki Ndao'nun önüne düştü. Senegalli oyuncu, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

64. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Koray Altınay'ın sağdan ortasında ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Borini'nin şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

83. dakikada Maxim'in ara pasında topla buluşan Kenan Özer, Roco'yu çalımlayarak şutunu çekti. Kaleci Aykut Özer topu çeldi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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