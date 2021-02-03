Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

03.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:06
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan BilirHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Campanharo, Lennon, Muhar, Avramovski, Pedro Henrique (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Campanharo, Lennon, Muhar, Avramovski, Pedro Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Maglica

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Umut Güneş, Kadzior, Babacar, Mustafa Pektemek

Sarı kartlar: Dk. 40 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

16. dakikada Siopis'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak Doğan Alemdar'da kaldı.

19. dakikada savunmadan dönen topu kontrol eden Umut Güneş, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Lennon'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Maglica'nın sert şutunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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