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Futbol: Süper Lig

03.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:57
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan ÇimenFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Borini, AdemiGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Rashid,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Borini, Ademi

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Rashid, Maxim, Mirallas, Dicko

Sarı kartlar: Dk. 41 Biglia, Dk. 45 Bertolacci (Fatih Karagümrük), Dk 45 Mirallas (Gaziantep)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko, önündeki rakibe rağmen meşin yuvarlağı sağa çekip sert vurdu ancak kaleci Aykut topu son anda çeldi.

15. dakikada Biglia'nın pasıyla soldan hareketlenen Borini, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ndao'ya gönderdi. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

29. dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında, müsait durumdaki Ademi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

36. dakikada Mirallas'ın şık ara pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın altı pas içinden şutunda kaleci Aykut, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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