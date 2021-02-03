Futbol: Süper Lig
Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan ÇimenFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Borini, AdemiGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Rashid,...
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Borini, Ademi
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Rashid, Maxim, Mirallas, Dicko
Sarı kartlar: Dk. 41 Biglia, Dk. 45 Bertolacci (Fatih Karagümrük), Dk 45 Mirallas (Gaziantep)
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko, önündeki rakibe rağmen meşin yuvarlağı sağa çekip sert vurdu ancak kaleci Aykut topu son anda çeldi.
15. dakikada Biglia'nın pasıyla soldan hareketlenen Borini, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ndao'ya gönderdi. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
29. dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında, müsait durumdaki Ademi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.
36. dakikada Mirallas'ın şık ara pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın altı pas içinden şutunda kaleci Aykut, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük