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Futbol: Süper Lig

03.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:45
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Erdem BayıkDemir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk. 32 Ziya Erdal), Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 56 Boyd), Gradel, Yatabare (Dk. 80 Kone), Kayode (Dk.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Erdem Bayık

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk. 32 Ziya Erdal), Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 56 Boyd), Gradel, Yatabare (Dk. 80 Kone), Kayode (Dk. 46 Cofie)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Leo, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Butko), Omolo, Osman Çelik (Dk. 70 Ackah), Novikovas (Dk. 70 Emrah Başsan), Aatıf (Dk. 79 Rahman Buğra Çağıran), El Kabir (Dk. 60 Ricardo Gomes)

Sarı kartlar: Dk. 57 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

55. dakikada Fajr'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

66. dakikada defanstan atılan uzun pasla sol kanattan ceza alanı giren Ricardo Gomes'in sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.

82. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde top Kone'nin önünde kaldı, araya giren Mehmet Murat Uçar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada Fajr'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Kone kafayı vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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