Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Erdem BayıkDemir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Erdem Bayık
Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk. 32 Ziya Erdal), Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare, Kayode
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Leo, Cenk Ahmet Alkılıç, Omolo, Osman Çelik, Novikovas, Aatıf, El Kabir
Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
7. dakikada Novikovas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Muammer Yıldırım son anda kurtardı.
9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamadı.
33. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında top ceza sahası içinde Kayode'nin önünde kaldı. Kayode'nin vuruşunda topu kaleci Szumski kontrol etti.
36. dakikada Novikovas'ın sol kanattan ortasında Osman Çelik'in kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
44. dakikada Hakan Arslan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, karambolde Yatabare'nin önünde kaldı. Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya