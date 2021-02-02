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Futbol: Süper Lig

02.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:01
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan OlguncanGalatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (Dk. 46 Mustafa Muhammed), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Arda Turan (Dk. 46 Belhanda), Onyekuru (Dk. 90+2 Ömer Bayram), Babel (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (Dk. 46 Mustafa Muhammed), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Arda Turan (Dk. 46 Belhanda), Onyekuru (Dk. 90+2 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Muhammed Emin Sarıkaya), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 69 Tolga Ciğerci), Azubuike (Dk. 88 Ndayishimiye), Deniz Türüç, Giuliano (Dk. 69 Demba Ba), Gulbrandsen (Dk. 69 Junior Fernandes), Crivelli

Goller: Dk. 45 Onyekuru, Dk. 64 Donk, Dk. 90+2 Mustafa Muhammed (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Marcao (Galatasaray), Dk. 41 Crivelli, Dk. 43 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.

55. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen, Donk'tan sıyrılarak açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı. Uygun durumdaki Gulbrandsen, meşin yuvarlağı auta atarak takımı adına beraberliği sağlayamadı.

64. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Donk, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0

74. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Belhanda, meşin yuvarlağı düzeltir düzeltmez sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert Günok direk dibinden topu kornere çeldi.

90+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Onyekuru, Muhammed Emin Sarıkaya'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Nijeryalı oyuncu, geriden gelen Muhammed Emin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan yeni transferlerden Mustafa Muhammed, fileleri havalandırdı: 3-0

90+4. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, top kaleci Mert Günok'tan döndü.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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