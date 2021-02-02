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Futbol: Süper Lig

02.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal GölenÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Donsah, Dokovic, Fernando, Boldrin, Samudio, SoderlundKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Donsah, Dokovic, Fernando, Boldrin, Samudio, Soderlund

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson, Thelin, Hodzic

Sarı kart: Dk. 37 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

9. dakikada Boldrin'in yerden ara pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Samudio'nun dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada Donsah'ın ceza sahasında sektirdiği topu önünde bulan Hajradinovic'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'dan dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Emir Dilaver uzaklaştırdı.

16. dakikada Boldrin'in sağ taraftan yerden pasında Soderlund, ceza sahasında kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Penaltı noktası civarından Soderlund'un plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

19. dakikada ceza sahasında savunmadaki Emir Dilaver'den seken topa, Hodzic gelişine sağ ayağıyla sert vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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