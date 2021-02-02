Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal GölenÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Donsah, Dokovic, Fernando, Boldrin, Samudio, SoderlundKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Donsah, Dokovic, Fernando, Boldrin, Samudio, Soderlund
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson, Thelin, Hodzic
Sarı kart: Dk. 37 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
9. dakikada Boldrin'in yerden ara pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Samudio'nun dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
14. dakikada Donsah'ın ceza sahasında sektirdiği topu önünde bulan Hajradinovic'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'dan dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Emir Dilaver uzaklaştırdı.
16. dakikada Boldrin'in sağ taraftan yerden pasında Soderlund, ceza sahasında kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Penaltı noktası civarından Soderlund'un plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
19. dakikada ceza sahasında savunmadaki Emir Dilaver'den seken topa, Hodzic gelişine sağ ayağıyla sert vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı