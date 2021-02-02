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Futbol: Süper Lig

02.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan OlguncanGalatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, BabelMedipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut...

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Babel

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Deniz Türüç, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

Gol: Dk. 45 Onyekuru (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Marcao (Galatasaray), Dk. 41 Crivelli, Dk. 43 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

18. dakikada Galatasaray ceza sahasında Marcao ile topa yükselen Epureanu yerde kalırken, Medipol Başakşehirli futbolcular penaltı beklentisiyle hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol eden Muslera, gole izin vermedi.

35. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topa sahip oldu.

45. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Donk'un sağdan uzun ortasında, ceza sahasında savunmanın arkasına kaçan Onyekuru'nun altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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