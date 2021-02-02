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Futbol: Süper Lig

02.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:14
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet KısalAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Dk. 23 Pablo Santos), Mesut Çaytemel (Dk. 46 Katranis), Aabid (Dk. 63 Kamara), Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz (Dk.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Dk. 23 Pablo Santos), Mesut Çaytemel (Dk. 46 Katranis), Aabid (Dk. 63 Kamara), Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz (Dk. 90+1 Sackey), Diouf

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 46 Samatta), Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 67 Cisse), Osayi-Samuel (Dk. 67 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 76 Mesut Özil)

Goller: Dk. 26 Thiam, Dk. 88 Billong (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 89 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Mesut Çaytemel, Dk. 50 Ribeiro, Dk. 60 Pablo Santos, Dk. 88 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 73 Cisse, Dk. 90+1 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada ceza sahasında Traore'den önce topu kontrol eden kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.

53. dakikada topla ceza sahasına giren Boupendza'nın vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı önledi.

58. dakikada kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahasına ortasında Ozan Tufan topa dokunamadı.

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın rakibini geçtikten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Munir'de kaldı.

76. dakikada Hatayspor'un sol köşeden kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu. Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak golü önledi.

78. dakikada ev sahibi takımda Boupendza'nın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında ön bölümde topa ayak koyan Billong, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2

89. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol çaprazda sağ ayağıyla rakibinin üzerinden aşırdığı topa yere düşmeden sol ayağıyla vuran Boupendza'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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