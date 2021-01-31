Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

31.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:01
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman ÖzayGençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Diego (Dk. 21 Rahmetullah Berişbek), Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio (Dk. 65 Spiridonovic), Ayite (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Diego (Dk. 21 Rahmetullah Berişbek), Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio (Dk. 65 Spiridonovic), Ayite (Dk. 76 Murat Yıldırım), Candeias, Stancu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Dk. 52 Imeri), Nuri Şahin (Dk. 90+3 Serdar Gürler), Sam (Dk. 90 Veysel Sarı), Fredy, Orgill

Gol: Dk. 87 Sam (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

53. dakikada Rahmetullah Berişbek'in sağ kanattan ortasında kale sahasındaki Soner Dikmen'in uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada Nuri Şahin'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top sol direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ceza sahasının solundan altıpasın içine gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Sam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Cemal Hünal Serdar Ortaç Jason Statham
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Bursa İstifa Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 18:04:28. #1.16#
title