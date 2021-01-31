Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

31.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:01
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman ÖzayGençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego (Dk. 21 Rahmetullah Berişbek), Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio, Ayite, Candeias, Stancu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Sam, Fredy, Orgill

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

14. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bünyamin Balcı'nın kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Soner Dikmen'in sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktasının önündeki Ayite'nin kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.

43. dakikada Eren Albayrak'ın soldan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortaya Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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