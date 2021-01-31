Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

31.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:32
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo Gomes,MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali...

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo Gomes,

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan, Sarlija, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, Saba Lobzhanidze, İbrahim Akdağ, El Hadji, Paintsil, Badji

Sarı kartlar: Dk. 17 Omolo, Dk. 37 Chahechouhe, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),

Süper Lig'in 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

21. dakikada El Hadji ceza sahası önünden sert vurdu ancak kaleci Szumski tek hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Schwechlen ile girdiği ikili mücadelede topu alan İbrahim Akdağ, sağ çaprazda ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Szumski topu kontrol etti.

40. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşuna yükselen Ricardo Gomes, topa kafa vurdu. Kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu tamamlamak isteyen Omolo'nun vuruşunda ise top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara Yangın Almanya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:36:12. #1.15#
title