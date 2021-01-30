Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa SavranlarFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 79 Sosa), Pelkas (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 61 Osayi-Samuel), Samatta (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 79 Sosa), Pelkas (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 61 Osayi-Samuel), Samatta (Dk. 89 Cisse)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak (Dk. 57 Soderlund), Donsah (Dk. 89 Onur Bulut), Baiano, Djokovic, Michalak (Dk. 69 Fernando), Boldrin (Dk. 89 Doğan Erdoğan), Samudio
Gol: Dk. 45+1 Gökhan Akkan (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 70 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 87 Baiano (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Melnjak, Dk. 65 Boldrin, Dk. 87 Fernando (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
52. dakikada sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe atışında altıpasın önünde iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
57. dakikada yarı sahasından aldığı topu Fenerbahçe ceza sahasına kadar süren Michalak'ın sol çaprazdan şutunda, Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
77. dakikada Soderlund ile yaptığı verkaçla altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Samudio'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür