Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa SavranlarFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, SamattaÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah,...
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Baiano, Djokovic, Michalak, Boldrin, Samudio
Gol: Dk. 45+1 Gökhan Akkan (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 20 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 43 Melnjak (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
34. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Samatta, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Buraya koşu yapan Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.
35. dakikada Moroziuk'un sağdan altıpasa ortasına koşan Samudio'nun dokunuşunda, kaleye paralel giden top direk dibinden dışarı çıktı.
38. dakikada Samatta'nın ceza yayı üzerinden plasesinde, top farklı şekilde auta gitti.
45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertli ekibin ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti: 1-0
İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür